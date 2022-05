Acreditando no potencial econômico, empreendedores decidiram implantar dois loteamentos no município de Chupinguaia, na região sul de Rondônia.

O segmento, que demonstra o crescimento da cidade, foi lançado em 5 de maio, está localizado bem na entrada da cidade e gera emprego e renda para o município.

Os Loteamentos “Solar” e “Habitar” colocam à disposição vários lotes, com especiais formas de pagamento, para quem quiser morar ou investir no município. Ao todo são mais de 437 lotes disponíveis.

“Os empreendedores estão acreditando ainda mais na capacidade do município em se desenvolver e o clima de otimismo vivido por todos os segmentos sociais se transforma em mola propulsora desse momento, já que um dos setores que mais movimenta é a econômica, com pessoas comprando e vendendo produtos devido à construção civil”, disse a prefeita Sheila Mosso (PL) ao Extra de Rondônia.

Natural do município paulista de Teodoro Sampaio, Sheila, que é servidora efetiva municipal na função de Fisioterapeuta, disse que, quando chegou em Chupinguaia após ser aprovada em concurso público, logo de cara percebeu o potencial, vislumbrando um futuro promissor do município. “Acreditei no município e fiquei por aqui”, lembra.

Ela agradeceu os empresários Douglas Vaz e Marcos da Silva por acreditar em Chupinguaia e convidou mais empreendedores para investimentos no município. “Chupinguaia, considerada ‘a capital do boi gordo de Rondônia’, por conter grande quantidade deste tipo de criação, abre as portas para aos investimentos e convida os empresários. Quero que todos conheçam as potencialidades e os projetos que temos para o município”, destacou.