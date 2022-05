O acesso à internet se tornou parte de nosso cotidiano, seja para estudar ou trabalhar, isso porque a conexão com a rede mundial de computadores é fundamental para o acesso às informações em tempo real.

Em uma pesquisa divulgada pelo site Quero Bolsa, a partir de dados colhidos através do questionário socioeconômico aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), 65,9% dos estudantes em fase de ingresso nas faculdades têm acesso à internet apenas pelo celular e 54,81% dispõem de computador e celular.

Na modalidade de ensino superior, a maioria das aulas necessita de computadores com recursos básicos para rodar determinados softwares. A grande dificuldade é o alto custo, aliado à necessidade de manter em dia a mensalidade do curso. Os acadêmicos precisam ainda custear gastos com materiais didáticos e atividades que aprimoram sua formação, como congressos e fóruns estudantis.

Entendendo a realidade educacional desses universitários, a Sicoob Credisul passou a oferecer dois tipos de financiamento. O primeiro deles é a linha de crédito exclusiva para estudantes e professores da Favoo (Coop) que desejam financiar notebooks ou computadores para aprimorar sua graduação ou capacitação. Pensando em contribuir com o acesso a uma educação de qualidade, a cooperativa traz taxas especiais pós-fixada de 0,60% ao mês CDI e pré-fixada 1,60% ao mês, com parcelamento em até 48 vezes.

Para demais alunos universitários, a Sicoob Credisul lançou o “Faça Acontecer”, que garante o dobro do prazo no pagamento da graduação. Com o “Faça Acontecer”, o estudante contrata uma linha de crédito com parcelas fixas realizadas a cada semestre, e assim, consegue organizar a vida financeira e concluir a tão sonhada formação superior.

Para ter acesso a este financiamento, a instituição universitária deve procurar uma agência da Sicoob Credisul e fazer um convênio. Após a parceria firmada, o benefício do desconto da antecipação do pagamento do semestre será repassado ao aluno, podendo ser de até 0,25% ao mês. Procure uma agência Sicoob Credisul e faça uma simulação, se preferir acesse o site www.sicoobcredisul.com.br.