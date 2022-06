O presidente regional do PSD, deputado federal Expedito Netto, está convidando a população em geral e lideranças políticas em particular para participar de evento no próximo dia 18, em Cacoal, ocasião em que o partido apresenta seus pré-candidatos às eleições no Estado.

Em entrevista ao Extra de Rondônia nessa quinta-feira, 2, Netto afirmou que será um momento histórico da política estadual desta fase da pré-campanha deste ano, com a participação de grandes expressões e lideranças comunitárias de todo o Estado, além de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da legenda de vários municípios.

O evento será realizado na Milleniun, e inicia às 15h30, tendo a presença ilustre do presidente nacional do partido, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Gilberto Kassab.

Também está prevista a participação do presidente regional do PL e pré-candidato ao governo de Rondônia, Senador Marcos Rogério.

Expedito Netto afirma que as nominatas para concorrer às eleições para deputado federal e estadual já estão compostas, e dispõem de nomes de relevo da sociedade rondoniense em todos os setores e regiões do Estado, os quais serão apresentados no encontro, que também confirmará a pré-candidatura de Expedito Junior ao Senado.