QUEIJO 4 CACHOEIRAS

Em Ji-Paraná/RO, no último dia 28, na prestigiada Rondônia Rural Show Internacional 2022 a empresária Poliana Miranda entregou prêmio no 1º Concurso de Qualidade de Queijos de Rondônia – ConQueijo pelo QUEIJO 4 CACHOEIRAS do renomado Grupo Gilberto Miranda. Em 2021, o Queijo 4 Cachoeiras ganhou o primeiro lugar na disputada premiação da ExpoQueijo Brasil 2021 | Araxá Internacional Cheese Awards. A dinâmica POLIANA MIRANDA é presença confirmada no troféu CACAU DE OURO 2022 no próximo dia 25 em Cacoal/RO, onde receberá a homenagem pelo GRUPO GILBERTO MIRANDA.

TROFÉU CACAU DE OURO 2022

No último dia 26, no stand dos QUEIJO 4 CACHOEIRA na Rondônia Rural Show Internacional 2022 encontrei o deputado estadual CIRONE DEIRÓ, que é presença confirmada como homenageado no troféu CACAU DE OURO 2022.

CASA & DECORAÇÃO / DIMARE

Em Cacoal, a CASA & DECORAÇÃO maior loja de móveis e decoração em Rondônia, tem uma grande equipe de profissionais atenciosos e capacitados para atender a demanda da clientela que prestigia a tradicional loja, que trabalha também com os móveis planejados DIMARE. Na foto parte da equipe arquiteta Jéssika Ribeiro, Syndell Foli, seu pai Otávio Foli sócio-proprietário, projetista Thiago Cunha Vasconcelos, Belita Ferreira, Samara Pricila, Fernanda Souza, arquiteta Laryssa Vitorino e Geize Bianqui.

DEGUSTADORES DE CAFÉS

Durante a Rondônia Rural Show Internacional 2022 maior feira de AGRONEGÓCIO em Ji-Paraná/RO, fiz visita ao prestigiado stand da CAFERON – Cafeicultores Associados da Região das Matas de Rondônia e fui recepcionada pelo presidente Juan Travain de Souza e sua esposa Keren Ribeiro. O casal está empenhado no megaevento do segmento de café em Rondônia “1º ENCONTRO BRASILEIRO DE DEGUSTADORES DE CAFÉS” que acontece no período de 06 a 09 de junho, no paradisíaco CACOAL SELVA PARK em Cacoal/RO.

TROFÉU CACAU DE OURO 2022

A cirurgiã-dentista MARIANA ANDRADE LINHARES especialista em Odontopediatria é presença confirmada como homenageada no troféu CACAU DE OURO 2022. Na foto Mariana entre as cirurgiãs-dentistas profª e drª Luciane Hiramatsu Azevedo e Rose Chiaradia especialista em amamentação, professoras que ministraram o curso da 7ª turma de Habilitação em Laser em Odontologia, reconhecido pelo CFO, com 60 horas de conteúdo teórico e prático.

TROFÉU CACAU DE OURO 2022

Em Ji-Paraná/RO, na Rondônia Rural Show Internacional 2022 durante reunião extraordinária da Câmara Municipal do Cacau encontrei o vereador ROMEU MOREIRA responsável pelo Projeto de Lei nº 118/CMC/2021 que instituiu o dia 02 de julho como o Dia Municipal do Café e do Cacau no município de Cacoal/RO. Romeu é presença confirmada como homenageado no troféu CACAU DE OURO 2022.

TROFÉU CACAU DE OURO 2022

Em São Paulo/SP, semana passada, o empresário e chef Fábio Linhares do delivery e restaurante temático mexicano EL LOCO BURRITO em Cacoal/RO, participou de importante curso com Marcelo Marani, maior especialista em gestão de negócios de gastronomia do Brasil. Fábio Linhares é presença confirmada no troféu CACAU DE OURO 2022 onde recebe homenagem.