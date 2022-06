O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), entregou no município de Cerejeiras, um trator escavadeira hidráulica, do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, resultado de um compromisso do Governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil) e do deputado Luizinho Goebel.

A Prefeita Lisete Marth (União Brasil), agradeceu pelo apoio. “Quero destacar aqui sempre o apoio do Governo do Estado e do deputado Luizinho Goebel, nossos pequenos produtores que ganham com essa ajuda”, destacou Lisete.

Segundo o parlamentar o pedido para a liberação do trator escavadeira hidráulica-PC é fruto de reivindicação dos vereadores Samuel Carvalho (PTB), Isair Baldin (PP), Elói Antônio Ronsani (PV) e da Prefeita Lisete Marth (União Brasil).

A chegada deste trator escavadeira hidráulica-PC beneficiará centenas de produtores rurais de Cerejeiras, já que este equipamento será utilizado no programa “Porteira Adentro”, da Secretaria Municipal da Agricultura (Semagri), na preparação de solo para os pequenos agricultores e abertura de açudes.

O deputado Luizinho, agradeceu na liberação da máquina e parabenizou o trabalho do governo do Estado no município. “Isso só demonstra a dedicação do governador Coronel Marcos Rocha com a população de nosso Estado. Ajudando a nossa população, principalmente aqueles que mais precisam”, finalizou Goebel.