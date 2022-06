Acidente envolvendo um carro Fiat Uno e uma moto CG aconteceu na tarde desta quinta-feira, 2, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a colisão entre os veículos aconteceu no cruzamento da Avenida Tancredo Neves, com a Rua 627.

No choque, o condutor da motocicleta sofreu fratura exporta na perna direita, entre outros ferimentos.

A vítima foi socorrida a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros.