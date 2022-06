ENTENDA O CASO

Segundo a mãe da criança, a pequena caiu e a família achava que o braço havia quebrado. Quando chegaram no Hospital Ana Neta, no bairro Alvorada de Pimenta Bueno.

A criança passou pela triagem e fez um raio-x, depois disso um médico do local disse que ela deveria ir para o hospital HEURO em Cacoal, isso porque a fratura precisaria de cuidados mais precisos e procedimentos que não poderiam ser feitos naquele local.

Testemunhas disseram que o médico disse que precisaria de R$ 20,00 para fazer a regulação, porque o programa que utilizam para fazer isso era pago. Algumas pessoas ligaram para um vereador da cidade que foi até o hospital e acabou chamando a policia.

A PREFEITURA

A secretária de saúde do município disse que foi instalada uma sindicancia para rever as ações do médico, e que a corregedoria da prefeitura de Pimenta Bueno também está investigando o caso. A prefeitura assinou um documento ontem tirando o médico dos trabalhos no hospital Ana Neta por 30 dias.

ESTADO DE SAÚDE

A criança foi transferida para Cacoal 24 horas depois do inicio do procedimento em Pimenta Bueno e internada no Hospital Regional de Cacoal ontem, onde fez uma cirurgia ortopédica no mesmo dia. A criança segue internada e segundo o último boletim médico, está se recuperando bem.

