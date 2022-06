O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero) realizou nos dias 01 e 02 de junho mais uma edição do Julgamento Simulado, desta vez na Unifacimed em Cacoal e na Unesc em Vilhena, respectivamente.

O evento buscou levar ao conhecimento acadêmico os trâmites do departamento que envolvem desde o processo ético e sindicâncias bem como palestras sobre a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos (Codame), Regulamentação da Medicina e Rito Processual

De acordo com a presidente do Cremero, Ellen Santiago, que acompanhou os encontros, uma história fictícia foi apresentada no julgamento no qual os alunos atuaram como relatores, instrutores, sindicantes, denunciados e denunciantes de forma didática e pedagógica.

“A simulação do julgamento de processo de sindicância e processo ético profissional é uma apresentação prática de como o código de ética médica pode ser transgredido e de como se dá o rito processual desde a denúncia ao conselho de medicina a penalizarão ou absolvição do médico”, acrescentou.

Para o corregedor Spencer Vaiciunas, esses eventos, além de ensinar sobre os processos e orientar sobre o código de ética médica pontuando direitos e deveres, ainda leva informação sobre as ações de competência do Conselho frente a profissão. “O julgamento simulado faz parte do trabalho de Educação Médica Continuada e é fundamental aproximarmos estes acadêmicos de um tema tão importante que envolve a formação dos mesmos”, finalizou.