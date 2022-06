Desde 2005 à frente da presidência do órgão máximo do cooperativismo em Rondônia, Salatiel Rodrigues sempre encarou os desafios como oportunidades para fazer mais e melhor pelo segmento.

Durante sua trajetória como líder cooperativista, muitas vitórias foram alcançadas. Rondônia é hoje por exemplo, o único estado do Brasil a contar com cooperativas de crédito em todos os seus municípios e distritos. Outras vitórias como a garantia de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) ao cooperativismo de crédito, a defesa em busca dos direitos das cooperativas dos ramos: Crédito, Agro, Saúde, Transporte, Consumo, Infraestrutura, Trabalho, Produção de Bens e Serviços, são lutas defendidas por Salatiel.

Apesar de tantas conquistas, ainda há muito a ser feito tanto pelo cooperativismo, quanto pelo associativismo de Rondônia. Por isso, Salatiel aceitou mais esse desafio e com o apoio de setor, teve seu nome escolhido como pré-candidato a deputado federal pelo PL.

Salatiel se afasta do cargo de presidente da OCB/RO, deixando um legado de responsabilidade e transparência, com todas as contas da instituição aprovadas.

Com vasta experiência em gestão, seu plano político prioriza o cooperativismo e associativismo, mas também está pautado em cinco eixos: Logística e Infraestrutura, Pesquisa e Tecnologia, Industrialização, Desburocratização, além da Valorização das Entidades Representavas de Classe e Setores.