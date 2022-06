Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Vilhena (Amavi) está com inscrições abertas para o curso de Formação em Práticas Inclusivas para Estudantes Autistas que acontecerá nos dias 25 e 26 de junho.

De acordo com a presidente da Amavi, Karina Andrade, a inclusão escolar do aluno com autismo ainda é um grande desafio para as equipes escolares, e o preparo dos envolvidos no processo educativo está totalmente relacionado à inclusão eficiente.

“Famílias e profissionais envolvidos com a educação sentem na pele, diariamente, o peso do despreparo para trabalhar com essa demanda. É frustrante para o aluno, para os pais e para os professores, que muitas vezes não conseguem avançar no ensino, por falta de conhecimento técnico”, explica.

É fato que a educação é uma das principais ferramentas para o desenvolvimento dos alunos dentro do espectro autista, que passam quatro horas por dia na escola, mas na maioria das vezes tendo seu direito à aprendizagem negligenciado. “É mentira que autistas não aprendem, essa é a desculpa para a falta de preparo do professor e/ou equipe escolar”, enfatiza Karina.

Segundo ela, a graduação em pedagogia não prepara de forma eficiente o profissional para atuação com autismo ou qualquer outra deficiência, devendo este ou a gestão escolar, buscar aprimoramento por interesse próprio, por ética e responsabilidade inerentes a profissão.

“Diante a demanda e cumprindo com responsabilidade nosso papel social, temos trabalhado com parcerias para trazer formações com profissionais referencias no Brasil em suas áreas de atuação, nosso objetivo é colaborar efetivamente para melhores condições no ensino inclusivo”.

FORMAÇÃO

O curso será ministrado por Franciane Rios, mestra em Educação e Pedagogia, especialista em ABA, Educação Especial e Inclusiva, Psicopedagogia e Tecnologias Educacionais. Experiência na Docência e Formação de Professores com foco na Educação Inclusiva.

A formação é destinada para profissionais da educação de Vilhena, as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas através das redes sociais da Amavi (linktree), até o dia 15 de junho. Mais informações você encontra no Instragram @amavilhena ou facebook: Amavi Vilhena.