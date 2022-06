“Homem com mandado de prisão em aberto flagrou uma tentativa de furto em casa, quando chamou a policia descobriu que tinha um mandado de prisão em aberto para ele também”.

Tudo aconteceu no último dia 2, no bairro Jardim Bandeirantes de Cacoal.

Um homem de 32 anos flagrou um uma pessoa no quintal de casa, o ladrão já estava de saída. Levava um ventilador e uma enxada.

A vitima ligou pra policia e disse que sua casa tinha sido invadida, quando a policia chegou no local se deparou com o suspeito deitado no chão. O dono da casa disse a policia que sua casa já havia sido furtada mais de uma vez.

Nessa nova invasão ele deu a sorte de encontrar com o autor do crime saindo com alguns pertences. A policia então levou os dois para a delegacia de policia civil de Cacoal.

REVIRAVOLTA

Enquanto dava sua versão dos fatos para o Delegado plantonista, a vitima foi informada pela policia que também estava presa. Existia um mandado de prisão para ele em aberto, o Delegado então mandou ele para o Albergue de Cacoal, já que no documento essa era a pena do homem. A pena é por uma lesão corporal por causa de uma briga anos atrás.