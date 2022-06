O pré-candidato ao Governo do Estado pelo PSB, Vinicius Miguel está realizando agenda no interior do Estado.

Esta semana, Vinicius esteve em Mirante da Serra, Nova União e Ouro Preto.

Nas atividades, participou de reuniões com dezenas de lideranças ligadas ao movimento sindical e trabalhadores rurais.

Com o segmento, conversou com a pequena agricultura e outros representantes do segmento.

Em uma das atividades, reuniu-se, em Nova União, estiveram presentes representantes das pré-candidaturas Samuel Costa, Alessandra Lunas (da Fetagro, de Ji-Paraná), Germano (ex-Prefeito de Ministro Andreazza), João Abelha (Nova União).

O pré-candidato Vinicius Miguel defendeu que “em diálogo, de forma participativa, iremos consolidar a presença do Poder Público para auxiliar e fomentar as cadeias produtiva do interior”.

Estiveram presentes nas reuniões a vereadora Paula (PT). As executivas municipais do PSB também estiveram presentes, bem como de outros partidos políticos.