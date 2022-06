Na manhã deste sábado, 4, uma carreta carregada com milho tombou na BR-364, na baixada do rio Piracolino sentido Porto Velho próximo a Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um motociclista que estava a frente do caminhão teria freado bruscamente por causa do radar, com isso, condutor da carreta para não passar por cima do motoqueiro teve que desviar.

Na manobra perdeu o controle de direção do caminhão e acabou tombando as margens da rodovia.

A carga se espalhou as margens da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o local e registrou a ocorrência.

Não houve feridos, apenas danos materiais.

