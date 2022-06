Na manhã desta segunda-feira (06) a Ponte de Madeira sobre o Rio Preto, em Candeias do Jamari, amanheceu com uma parte queimada, deixando a estrutura mais precária do que se encontrava.

Segundo informações, essa é a segunda vez que praticam esse ato de vandalismo na ponte nos últimos seis dias, a primeira ocorreu no último sábado (04). Moradores afirmam que a ponte se encontra em situação preocupante e que devem ter cuidado para atravessar.

A Ponte de Madeira foi a causa de um acidente que matou duas crianças, na semana passada, quando na noite do dia (31) a mãe tentou atravessar a ponte com uma moto para levar o filho de dois anos para o hospital, juntamente com sua filha de 16 anos, entretanto, devido a estrutura precária da ponte, a mesma perdeu o controle e foram arremessados no Rio Preto. Após horas de buscas, somente a mãe foi encontrada com vida.

Segundo moradores, outros motociclistas já caíram da ponte e que tem até moto lá no fundo do rio. População pede que seja feita uma ponte de concreto, em vista, que a mesma se encontra com madeiras soltas e não tem proteção na lateral, entretanto, a Prefeitura de Candeias do Jamari disse em nota que não tem condições de arcar com custos de uma obra dessas, que custaria em torno de R$ 15 milhões.

O prefeito de Candeias, Valteir Queiroz, afirmou que irá realizar uma manutenção da ponte, fazendo o prancheamento e colocar uma um guarda corpo nas laterais. A ponte sobre o Rio Preto é um dos únicos meios para os moradores se locomoverem até a capital do Estado de Rondônia.