O Chefe da Casa Civil do governo de Rondônia, José Gonçalves Junior, será homenageado nesta terça-feira, 7, às 16h, pela Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) em sessão solene para a entrega do título de Honra ao Mérito Legislativo.

Junior, que é publicitário, foi indicado para receber a comenda pelo deputado estadual Ismael Crispim (PSB), sendo que a moção recebeu apoio unanime dos seus colegas em plenário.

O título é uma das mais altas horarias concedidas pelo Poder Legislativo de Rondônia, e a homenagem se deve ao desempenho do agraciado na função que exerce, sendo um dos principais integrantes do primeiro escalão do governador Marcos Rocha.

Junior Gonçalves assumiu a chefia da Casa Civil do governo do Estado em abril de 2019, depois de ter coordenado a comissão de transição entre o governo anterior e o atual, ainda em 2018, e no início da atual gestão ocupou a Superintendência de Gestão dos Gastos Administrativos.

Considerado como um bom estrategistas e pessoa de trato fácil e discreto, mantém um bom relacionamento com o Poder Legislativo e outros interlocutores do governador Marcos Rocha, sendo considerado uma peça-chave da administração na condução de qualquer tipo ode situação, facilitando a tarefa do governante.

Chegou a ser cotado como possível candidato a deputado federal, mas acabou seguindo na condução das ações político-administrativas do governo estadual, onde se sente mais confortável e produtivo.

A cerimônia acontecerá no Plenário Lúcia Tereza da ALE, durante sessão ordinária da Casa de Leis Rondoniense, devendo contar com a presença de todos os parlamentares, amigos e familiares.