Um homem identificado por Afonso Alves da Cruz, de 60 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 6, após se envolver em acidente de trânsito com o caminhão coletor lixo, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do caminhão trafegava pela Avenida Tancredo Neves, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Avenida Jô Sato (BR-174) colidiu com o ciclista, que sofreu morte instantânea.

A reportagem do Extra Rondônia conversou com o motorista do caminhão que estava muito abalado. Ele disse que não sabe qual sentido a vítima trafegava, haja vista que estava parado no cruzamento para atravessar a via e quando arrancou aconteceu o acidente.

Após o trabalho da perícia, o corpo foi liberado para funerária Dom Bosco fazer a remoção.