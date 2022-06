O pré-candidato a deputado federal Samuel Costa (PCdoB) tem visitado aos finais de semana representantes de diversos segmentos da economia rondoniense nos municípios e constatado demandas que, segundo ele, não são apenas de Rondônia, mas do País.

Hoje, por exemplo, ele esteve em Mirante da Serra, na região Central do Estado, próximo a Ouro Preto D´oeste. Lá ele conversou com pequenos agricultores e a queixa de todos é são a mesma: falta de apoio para desenvolver suas atividades para se fixar no campo.

“Vivemos no ´celeiro do Mundo´ como muitos gostam de romancear ao falar da capacidade produtiva do Brasil. Mas todo esse poderio de nada adianta se não houver políticas públicas sociais, de infraestrutura e de financiamento ao homem do campo”, disse Samuel.

Como sempre vem destacando nas andanças que tem feito, inclusive na mídia rondoniense, Samuel bateu na tecla de que em um País rico como o Brasil é inadmissível que milhões de pessoas estejam na miséria, desempregados e vivendo insegurança alimentar.

“O homem do campo é o ´cara´ que coloca comida na mesa do brasileiro. Sem ele, a oferta de alimento vai cair, gerando ainda mais recessão, inflação e desemprego. Minha atuação na Câmara Federal terá como um dos pilares a situação do homem do campo e toda a cadeia produtiva que envolve essa questão agrícola em Rondônia”, disse Samuel.

Sempre muito bem recebido pelos locais por onde passa por seu carisma e profundo conhecimento das demandas do Estado, Samuel disse que através da mudança política nas eleições será possível fazer com que Rondônia volte a crescer e agradeceu o apoio de todos.

“Agradeço imensamente o carinho e deferência de cada um nessa caminhada rumo à Câmara Federal. Juntos nós vamos recuperar a autoestima do nosso povo! Rondônia é mais forte”, finalizou.