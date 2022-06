O Campeonato Rondoniense Sub-20 iniciou no sábado, 4, com dois jogos. O Real Ariquemes estreou com vitória sobre o Genus, enquanto que Guaporé e Vilhenense ficaram no empate em partidas que marcaram a abertura da competição estadual.

O Real Ariquemes goleou o Genus por 3 a 0 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, em partida válida pelo grupo A. Os gols da vitória do Furacão do Jamari foram marcados por Farinha, Kaburé e Lucas.

Já o duelo entre Guaporé e Vilhenense terminou empatado em 1 a 1 no estádio Cassolão, em Rolim de Moura, em duelo válido pelo grupo B.

Mais dois jogos movimentam a primeira rodada do Campeonato Rondoniense Sub-20. No domingo, às 15h45 (horário de Rondônia), o Pimentense enfrentará o Ji-Paraná no estádio Luizinho Turatti, em Espigão d’Oeste. Já na quarta-feira, às 14h45 (horário de Rondônia), o Porto Velho trava duelo com o Rondoniense no estádio Aluízio Ferreira, na capital rondoniense.