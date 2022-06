Após uma semana de visitas no interior do Estado, onde vem se reunindo com representantes de vários segmentos e com a comunidade, o pré-candidato a deputado federal Samuel Costa (PCdoB) destacou a importância do diálogo com o público na discussão de ideias e propostas de grande importância para a coletividade.

É importante que o cidadão seja informado do que realmente acontece, ao invés de se basear apenas na mídia ou em conteúdos inverídicos da internet.

“Tenho feito um diálogo franco, aberto e sobretudo, esclarecedor sobre saúde pública, geração de emprego, Previdência Social, desmonte da CLT pela Reforma Trabalhista, direitos sociais e outros temas que tem sido a grande dor de cabeça do cidadão nos últimos anos. E digo sempre que o Brasil precisa retomar seu rumo e não há outra forma de fazê-lo se não for de forma democrático. A eleição é a oportunidade dessa mudança”, ressaltou.

Samuel também falou sobre o prazer de aprender cada vez mais nas viagens que tem feito. “Esses encontros venho conhecendo muita gente boa, cidadãos trabalhadores e suas histórias. Rondônia é um Estado rico, cheio de peculiaridades e de grandes oportunidades.

Isso eu aprendi nos livros de escola, mas aprender ao vivo, não tem preço. Rondônia merece ter alguém que realmente seja daqui e preocupada com o futuro do nosso Estado”, agradeceu Samuel Costa.