Num vídeo divulgado nas redes sociais, o vereador Paulo Henrique (PTB) “enquadra” o prefeito Adailton Fúria (PSD) e o vice, Cássio Góis (PP), pela abertura de uma parte do canteiro central de uma principal avenida da cidade para beneficiar um local de vistoria do Detran em Cacoal.

E o pior: isso tem gerado reclamações devido a dois acidentes que quase provocam tragédias.

No vídeo, o parlamentar disse que “tudo indica que a central de vistoria é do vice de Cacoal” e quer saber a legalidade para destruir parte do canteiro central e alterar o plano diretor do município.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Paulo Henrique garante que levará o caso à tribuna da Casa de Leis durante a sessão ordinária de hoje a noite. “Dois acidentes, moradores tendo prejuízos e correndo perigo, já que isso poderia causar mortes. Prefeito e vice não respeitam o Plano Diretor”, disse o parlamentar, que prometeu protocolar o caso no Ministério Público.

CARRETA ATINGE CARRO, MOTOS E MURO

Semana passada, o motorista de uma carreta, que estava sendo vistoriada no local, saiu de ré e acabou atingindo um carro, motos e só parou ao bater no muro de uma casa.

Carreta desce rua sem freio e acerta duas motocicletas e um carro, ela só parou depois que bateu em um muro (leia mais AQUI).

