O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, esteve no bairro Jardim Santana na manhã desta segunda-feira, 6, para dar ordem de serviço das obras de infraestrutura da Avenida Rio de Janeiro, a qual será principal via de acesso dos moradores do Orgulho do Madeira ao Centro da capital.

Ao lado do governador Marcos Rocha, o prefeito cumprimentou moradores, ouviu demandas e apresentou detalhes do andamento dos trabalhos.

Hildon explicou que esta obra da Rio de Janeiro está atrasada porque o recurso era do Ministério do Desenvolvimento Regional, mas um erro por parte do Ministério fez com que parte do recurso fosse destinado a outro município. “Precisamos romper o contrato desta obra com o Governo Federal. Depois disso, precisamos atualizar planilhas e agora estamos retomando a obra com recursos próprios do município e do Governo do Estado”, comentou Hildon Chaves.

O prefeito de Porto Velho explicou, ainda, que o investimento total da obra é de pouco mais de R$ 6 milhões. “Em parceria com o Governo do Estado vamos investir quase R$ 1.4 milhão nesta obra. Nosso cronograma é de que dentro de 90 dias toda obra estará concluída”, especificou o prefeito.

De acordo com o prefeito, são 7.5 mil metros de drenagem, meio-fio, sarjeta, alargamento de via e serviços de recapeamento. “Estamos com 30 frentes simultâneas de obras em todo município. São trabalhos de melhoramento que vão proporcionar mais dignidade e respeito à população”, arrematou o prefeito.