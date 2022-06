O secretário-chefe da Casal Civil do Governo de Rondônia, Júnior Gonçalves, recebeu nesta terça-feira, 7, o título honorifico de Honra ao Mérito Legislativo, a maior comenda da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO).

A solenidade contou com a presença do governador, coronel Marcos Rocha, que parabenizou o homenageado e, assim como os deputados, ressaltou que o papel de secretário-chefe da Casa Civil é executado com perfeição por Júnior Gonçalves, sendo assim o elo perfeito de alinhamento entre o Governo e a Assembleia Legislativa.

“Nós temos grandes pessoas trabalhando no Governo e uma dessas pessoas é o Júnior Gonçalves, um grande homem, grande amigo, trabalhador, honrado, respeitoso. E é com essa política do diálogo e do respeito que o nosso Estado irá desenvolver mais. É bom ver os poderes atuando harmonicamente, em paz”, disse Marcos Rocha.

Júnior agradeceu pela homenagem. “A maior experiência da minha vida até aqui, eu vivi nesses três anos e meio. Eu não compreendia porque o governador tinha me escolhido para ser o secretário-chefe da Casa Civil, mas pedi sabedoria para Deus. Não tive vergonha de enfrentar os desafios, e com a gestão estratégica do nosso líder, o governador coronel Marcos Rocha, adotamos medidas para fazer os recursos chegarem na ponta, para a população. A sociedade não aguenta mais bancar luxo de ninguém”, disse Gonçalves.

Ele, ainda, destacou que na busca por revitalizar os municípios, a pasta se tornou responsável pela articulação dos projetos “Tchau Poeira”, “Governo na Cidade” e “Governo no Campo”, por determinação do governador. “Temos mais de 200 obras em andamento, que estão transformando o Estado”, conta.

O presidente da Assembleia, Alex Redano, reforçou a habilidade do secretário em conduzir a função. “Júnior Gonçalves é a cara da nova política, a do bem, e reflete o Governo Marcos Rocha. Nunca teve um Governo que com recursos próprios, sem financiamento, estende-se a mão amiga verdadeiramente aos municípios. O Júnior exerce um dos cargos mais difíceis, e ele é conhecido como maestro, pois conduz a função com maestria”, avalia.