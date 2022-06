Um bandido atacou uma jovem grávida durante um assalto, na manhã desta terça-feira, 7, em Porto Velho, mesmo após ela entregar um celular ao criminoso. A vítima foi socorrida às pressas para o Hospital de Base.

A jovem caminhava pela rua Marechal Deodoro e na esquina com a Quintino Bocaiuva, no bairro Olaria, região central da cidade, foi abordada pelo marginal que estava armado com uma faca e exigiu o celular. Com medo, a vítima entregou o equipamento, mas mesmo assim o bandido ainda a atacou com uma facada na barriga.

O criminoso fugiu e a jovem entrou em desespero, sendo socorrida por populares que acionaram a PM. Ela foi levada às pressas para a maternidade. O bandido não foi encontrado.