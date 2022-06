Na manhã desta quarta-feira, 8, Phamella Andrade da Silva, de 22 anos, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para pedir ajuda no custeio da cirurgia no rim direito da filha Marjorie Paola Alves de Andrade, de apenas 4 meses.

Nascida no Hospital Regional de Vilhena, Marjorie teve desde o seu nascimento diversos quadros de infecção urinária. O diagnostico são quadros de duplicação ureteral completa.

Como consta no laudo enviado pela mãe a redação, devem ser tratadas como urgência, pois, a unidade obstruída apresenta perda progressiva da sua função até a exclusão, ou seja, perda total da função, e infecção urinaria de repetição com risco de evolução para sepse de foco urinário e até mesmo morte.

Phamella que trabalha com serviços gerais, explica que não tem condições de pagar a cirurgia que custa em torno de R$ 20 mil.

“Com meu desespero resolvi fazer uma vaquinha virtual e peço ajuda de todos vocês, precisamos com urgência desse valor para que Marjorie faça o procedimento cirúrgico”, disse a mãe.

Quem puder ajudar, com qualquer valor, pode entrar em contato com Phamella, pelo telefone (69) 98478-7415, ou ainda com qualquer valor através do PIX (69) 99231-5647.

Endereço eletrônico da vakinha virtual clique (AQUI).