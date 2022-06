O clima de confrontação entre o prefeito Delegado Araújo (União Brasil) e o vereador Sérgio Tobias (PL) ficou ainda mais acirrado nos últimos dias, e agora conta com mais um personagem, o também vereador Álvaro Deboni (PSB).

Isso porque na tarde desta segunda-feira, 6, os parlamentares registraram Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Civil contra o prefeito, alegando que Araújo estaria tão incomodado com o trabalho dos parlamentares que agora estaria os ameaçando através de redes sociais além de mensagens difamatórias contra ambos.

No BO, obtido pelo Extra de Rondônia, eles chegaram a alegar ter visto num grupo de WhatsApp da cidade uma mensagem onde supostamente o prefeito afirmava que “caso não foi no diálogo. irá na .40”, algo que consideraram uma ameaça as suas vidas.

Deboni também afirma ter recebido uma mensagem que entende como ameaçadora, onde alega que Araújo teria feito a seguinte afirmação: “não queira ser contra mim, porque sou um péssimo inimigo”.

“TERÃO DE PROVAR O QUE DIZEM”, DIZ PREFEITO

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Delegado Araújo desafiou os parlamentares a apresentarem as tais mensagens que estão citando no BO, alegando que tem 30 anos de profissão com Delegado de Polícia sem máculas na carreira e que jamais respondeu a nenhuma sindicância ou sofreu acusações deste gênero.

Ele afirmou que os vereadores terão de provar o que dizem e que vão ser responsabilizados judicialmente para tanto, “afinal, pelo artigo 147 do Código Penal, que trata de ameaça, é necessário que se caracterize uma conduta ameaçadora direcionada especificamente a alguém, então eles terão de ter provas ou incluir na ação elementos que possam justificar o argumento que apresentaram”.

Para o prefeito, trata-se de um caso bem claro de calúnia e de denunciação caluniosa, e avalia que os vereadores “entraram numa arapuca, e vão ter de arcar com as consequências de sua atitude”.