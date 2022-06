O Boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, 8, pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa um total de 46 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, com uma elevação de 60,8% em relação ao boletim anterior.

Com os novos casos, sobe para 218 o número de pessoas em tratamento domiciliar e uma hospitalizada.

Desde o início da pandemia, 26.033 pessoas foram contaminadas com a doença em Cacoal. O índice de pessoas curadas é de 97,83%. Desse total, 344 vieram a óbito em decorrência de complicações da doença.

As autoridades sanitárias do município informam que, além dos cuidados com a higiene, que devem continuar as vacinas disponibilizadas nas unidades básicas de saúde são muito importantes para a prevenção. Entre uma dose e outra da vacina, o intervalo deve ser de 4 meses.

Os riscos de uma pessoa, mesmo vacinada com uma ou duas doses, aumenta bastante caso ela demore muito a tomar a dose de reforço, já que a vacina perde a eficácia ao longo do tempo.

DOSES DE REFORÇO

Demorar demais a tomar a dose subsequente faz com que a vacina perca a eficácia e a pessoa fique desprovida de imunidade, o que aumenta os riscos de contágio da doença.