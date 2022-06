A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) informa que uma frente fria chega em Rondônia e muda totalmente o tempo em todo o estado.

A previsão dessa sexta-feira, 10, é de céu encoberto com chuva desde cedo nas cidades do sul rondoniense.

Na capital e demais regiões do estado a previsão é de sol entre muitas nuvens, com tempo variando de nublado a encoberto.

A partir da tarde ocorrem pancadas de chuva com trovoadas. Há possibilidade de temporais acompanhado de ventanias em todas as regiões rondonienses. Esta frente fria traz mais um evento de friagem em Rondônia e, com isso, a temperatura entrará em declínio no decorrer desta sexta-feira.