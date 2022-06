Acontece neste domingo, 12, a partir das 7h30, a Corrida dos Namorados, evento organizado pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes), voltado para celebrar o Dia dos Namorados, com o objetivo de estimular a prática dos exercícios físicos aos vilhenenses. As inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira, 10, através do link www.bit.ly/inscricoescorridadosnamorados.

“A competição não é voltada apenas para os casais, também convocamos os solteiros para participarem deste grande evento. Queremos celebrar e proporcionar um evento de lazer e saúde, com percursos para amadores e profissionais. Nossa cidade está cada vez mais ligada ao esporte, agradecemos a população por sempre prestigiar os eventos da Semes, então, aguardamos todos neste domingo”, aponta Welliton Oliveira, secretário municipal de Esportes.

A corrida será dividida em quatro categorias: Elite Masculino e Feminino (10 km), Master Masculino e Feminino (10 km), Iniciante Masculino e Feminino (5 km) e Juvenil Masculino e Feminino (5 km). Os cinco primeiros colocados em cada categoria receberão medalhas.

Na categoria Elite poderão se inscrever, as pessoas nascidas entre 1987 a 2004 (mínimo 18 anos e máximo 35 anos); já na categoria Master somente os nascidos em 1986 com idade mínima de 36 anos, enquanto na categoria Iniciante a idade mínima é de 18 anos (nascidos em 1987), e a categoria Juvenil que poderão disputar a prova os atletas com idade entre 14 e 17 anos (nascidos até 2005).

Para participar é necessário se inscrever através do link, www.bit.ly/inscricoescorridadosnamorados até a próxima sexta-feira, 10. Os 2 kg de alimentos não perecíveis referentes à taxa de inscrição, devem ser entregues na sede da Semes, que fica localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, anexa ao Ginásio Jorge Teixeira, até o sábado, 11. Todo o arrecadado será destinado para entidades de assistência não governamentais. Também no sábado na sede da Semes, das 8h às 11h, será entregue a numeração aos participantes.

A largada será às 7h30, em frente ao estádio Portal da Amazônia e a organização pede para que os participantes estejam no local pelo menos meia hora antes do início do evento. A Semes reitera que todo o percurso será sinalizado e as ruas que serão utilizadas serão bloqueadas para a segurança dos participantes. Não será permitido o acompanhamento por pessoas que não estiverem inscritas. No percurso estarão colocados três pontos de suporte aos participantes, com água e frutas (banana, laranja e melancia).

Mais informações podem ser conseguidas pelo telefone ou WhatsApp da Semes, 3321-2174.