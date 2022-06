1º Encontro Brasileiro de Degustadores de Café

Cacoal conhecida como “Capital do Café da Amazônia” faz parte da Indicação Geográfica (IG), na espécie Denominação de Origem (DO), para o café das Matas de Rondônia, que compreende 15 municípios do estado. Segundo os organizadores, o título é a primeira Indicação Geográfica do tipo Denominação de Origem para Cafés Robustas Sustentáveis do mundo. A cidade sedia o 1º ENCONTRO BRASILEIRO DE DEGUSTADORES DE CAFÉ no Cacoal Selva Park, desde o último dia seis, com mais de 200 participantes vindos de vários outros estados. O evento tem agenda até o próximo dia dez, com mesas redondas, palestras e oficinas, que discutem o estado da arte da produção de cafés de qualidade, arábica e canéfora – robusta e conilon, e seus protocolos de degustação, além de visitas no campo, como ao Don Bento e ao Selva Café. Conhecer, avaliar e reconhecer a qualidade dos cafés brasileiros, em toda a sua diversidade de aromas e sabores, é o tema central do prestigiado encontro que oportuniza a troca de experiências entre renomados especialistas, que compõe os diferentes elos da cadeia de produção e transformação do café no Brasil e no Mundo.

Linda e elegante, a dinâmica e versátil empresária Poliana Miranda é presença confirmada no troféu CACAU DE OURO 2022 onde receberá a homenagem pelo GRUPO GILBERTO MIRANDA das concessionárias FIAT PSV, CITRÖEN, PEUGEOT e FORD, e do premiado QUEIJO 4 CACHOEIRAS.

Indicada pelo presidente Marco Cesar Kobayashi da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia – FACER, a presidente Kelly Naahmara Rodrigues Jorge da Associação Empresarial de Rolim de Moura – ACIRM tomará posse hoje, dia nove, em São Paulo/SP, na diretoria técnica do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil – CACB, para o Triênio 2022/2024.

EVANDRO PADOVANI é nome confirmado como homenageado no troféu CACAU DE OURO 2022 no próximo dia 25, no Toldu’s Buffet e Eventos em Cacoal/RO. Padovani como é popularmente conhecido, é considerado o principal idealizador do RONDÔNIA RURAL SHOW maior evento econômico do calendário oficial do Estado de Rondônia. Padovani é ex-secretário estadual da agricultura com nove anos no cargo, e se destaca pela lealdade e trabalho sério junto aos produtores rurais.

Em Ji-Paraná/RO, durante a RONDÔNIA RURAL SHOW visitei o prestigiado stand da CAFERON – Associação dos Cafeicultores da Região das Matas de Rondônia e fui recepcionada pelo presidente Juan Travain de Souza e sua esposa Keren Ribeiro. O casal empreendedor é presença confirmada no troféu CACAU DE OURO 2022.

O casal empreendedor Nério e Vera Travain Bianchini é presença confirmada no troféu CACAU DE OURO 2022 onde receberá a homenagem pelo seu prestigiado e badalado CACOAL SELVA PARK complexo com acqua park, com a primeira piscina de ondas da Região Norte. Hotel, salões para reuniões e encontros empresariais, restaurantes, lanchonetes, lojas, piscinas, trilhas, lagos, área de churrasqueiras, e espaço de eventos que atende festas com até mais de três mil pessoas. Na foto o casal prestigiando o concorrido AMIGOS E VIOLA realizado em seu espaço de festas, e que teve público de 2.700 pessoas, no último mês de maio.

O médico otorrinolaringologista CLAUDEMIR BORGHI com concorrida agenda em sua clínica na avenida Cuiabá em Cacoal/RO, é presença confirmada como homenageado no troféu CACAU DE OURO 2022.

A médica pediatra LOHAYNNE FREITAS com concorrida agenda em sua moderna clínica PEDCLIN em Cacoal/RO, é presença confirmada como homenageada no troféu CACAU DE OURO 2022.

Em Cacoal/RO desde 1.982, quando teve início sua vida empresarial com a Bombas Injetoras JOTA R, o empresário JOSÉ RICARDO LINHARES é presença confirmada como homenageado no troféu CACAU DE OURO 2022, com uma grande história de empreendedorismo. Na foto o empresário durante sua última pescaria no Rio Guaporé, na última semana, e que apesar de se dizer aposentado, continua à frente de seus inúmeros empreendimentos no estado e fora dele.

O dançarino RODOLFO GONÇALVES SHOW da renomada e tradicional CASA DE DANÇA RODOLFO GONÇALVES SHOW em Cacoal/RO, professor, diretor de espetáculos e promoter de eventos é presença confirmada como homenageado no troféu CACAU DE OURO 2022.

O empresário JULIANO LINHARES da JOTA R Segurança Inteligente – Distribuidora de Eletrônicos, com lojas em Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena e Ji-Paraná/RO, é presença confirmada como homenageado no troféu CACAU DE OURO 2022. Na foto Juliano em São Paulo/SP, onde acompanha a 23ª Edição da EXPOSEC – Feira Internacional de Segurança.

A dinâmica e empreendedora Camilla Paula é presença confirmada no troféu CACAU DE OURO 2022 com sua KMILHAS Passagens Aéreas.

Fundada e sediada em Cacoal/RO desde 1999, a SICOOB FRONTEIRAS será uma das renomadas instituições a serem homenageadas no troféu CACAU DE OURO 2022 no dia 25 de junho próximo, evento que faz parte da programação da Semana Municipal do Café e do Cacau. Inicialmente com o nome fantasia CrediCacoal, em 2019 a cooperativa de crédito vinculou-se ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, o maior Sistema de cooperativas financeiras do país, com a sigla SICOOB FRONTEIRAS e hoje conta com 13 pontos de atendimentos nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.