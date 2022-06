Na manhã quinta-feira, 09, a prefeitura de Vilhena publicou, nas redes sociais oficiais, mensagem alertando sobre caso de “varíola dos macacos”.

Apesar do texto informar que o caso registrado é o 1º do Brasil, a chamada em destaque da publicação confundiu e assustou os vilhenenses através da seguinte frase: “municípiodevilhena….infelizmente, o primeiro caso foi confirmado”.

Assíduos e antenados internautas, através dos grupos de Whatsapp do Extra de Rondônia, questionaram se a informação é verdadeira, já que nenhum veículo de comunicação ainda não divulgou o fato.

Na verdade, o 1º caso foi registrado nessa quinta-feira, 9, em São Paulo, com dois casos suspeitos em Rondônia, especificamente no município de Rio Crespo.

O site entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura e enviou explicação citando como exemplo título de matéria da cassação do mandato de Eduardo Japonês publicada no Extra de Rondônia em 17 de fevereiro, que nada tem a ver com a situação de hoje. A assessoria se equivoca quando disse que o título do Extra de Rondônia “é para chamar a atenção”, quando na verdade o título é trecho de fiel declaração do advogado que atuou na cassação do prefeito no Tribunal Regional Eleitoral (ASSISTA O VÍDEO AQUI).

>>> LEIA, ABAIXO, AS EXPLICAÇÕES DA ASSESSORIA DA PREFEITURA:

“Sobre a postagem nas redes sociais a intenção da Comunicação da Prefeitura de Vilhena com a pergunta na imagem foi chamar a atenção das pessoas para o tema e para a leitura do texto.

Fake news é quando alguém inventa uma informação com a intenção de mentir para alguém. Em nossa postagem está escrito claramente que em Vilhena não há nenhum caso e que o único confirmado foi em São Paulo. A imagem faz uma pergunta e embora digamos que há um caso confirmado, está dito que é em São Paulo.

Sugerimos sempre a todos que leiam as matérias da Prefeitura e da imprensa em geral de maneira completa para que a compreensão seja completa também. O título em jornalismo não traz informações completas e tem apenas a função de atrair o leitor para o tema”.

Um exemplo do próprio Extra de Rondônia sobre títulos para chamar a atenção é o título da matéria de 17 de fevereiro: “VÍDEO: “Japonês está cassado e inelegível por 8 anos”, diz advogado” .Embora a Constituição garanta que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” o título dá a entender isso para chamar atenção para o texto completo.

Mesmo assim, em atenção às dúvidas dos que não leram o texto completo, amenizamos a chamada posteriormente editando as publicações das redes sociais da Prefeitura, mudando para “Caso em São Paulo coloca Brasil em alerta!”. Além disso, fizemos texto para a imprensa com a nota técnica da Agevisa e detalhes dos cuidados necessários”.