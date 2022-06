A irmandade mais reconhecida em âmbito mundial no que diz respeito a recuperação de alcóolatras completará 87anos de criação nesta sexta-feira, 10, consolidada em mais de 175 países, com milhares de histórias de sucesso no resgate de vidas.

Fundada em 1.935 em Akron, Ohio, nos Estados Unidos após o encontro de Bill W., um corretor da Bolsa de New York, com o Dr. Bob S., médico cirurgião, ambos alcoólicos considerados irrecuperáveis, Alcóolicos Anônimos partiu de uma premissa simples, porém muito poderosa: um grupo de pessoas que compartilham entre si suas experiências, força e esperanças, alicerçados por princípios espirituais desagregados de denominações religiosas.

O método descoberto pela dupla surpreendeu a todos pela sua simplicidade e eficiência, e AA foi galgando espaço entre a sociedade americana, conquistando também o respeito de setores religiosos, da medicina e dos mais diversos segmentos, ao mesmo tempo em que desenvolvia sua metodologia baseada no princípio do Programa dos Doze Passos.

Não demorou para extrapolar às fronteiras da América para ganhar o mundo, e hoje está presente em todos os continentes, com um média de cerca de 30 mil reuniões diárias acontecendo nos quatro cantos do mundo.

Alcóolicos Anônimos chegou ao Brasil em 1.945, a partir do Rio de Janeiro, e a exemplo do que aconteceu pelo resto do mundo logo começou a crescer e resgatar vidas através de sua programação, se replicando por todos os Estados.

Em Rondônia a história de AA tem início em 1.980, com a criação do Grupo Rondônia, ativo até hoje nas proximidades da Igreja Matriz da capital. Aos poucos a irmandade foi atraindo adeptos através do empenho dos pioneiros, que no esforço para levar adiante a mensagem da irmandade, como estabelece o 12º passo da sua programação, e hoje está em plena

expansão, com novos grupos surgindo com certa regularidade.

São ao todo 25 grupos ativos na região que abrange Rondônia e inclui também parte do Amazonas, sendo nove em Porto Velho, e presença estabelecida em Humaitá (AM), Distrito de União Bandeirantes, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Ariquemes, Machadinho do Oeste, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Buritis e o mais novo grupo do Estado, fundado no mês passado em Alto Paraíso.

Em Rondônia AA tem seu escritório central funcionando em Porto Velho, na Travessa Cabixi, 332, Bairros Nossa Senhora das Graças, e tem à disposição de interessados o contato através do telefone/Whatsaap 69 3221 7243.

As reuniões acontecem em diversos dias da semana, com horários variados, e é possível obter informações tanto no endereço ou número de contato logo acima, ou mesmo no site da irmandade, pelo endereço eletrônico www.aa.org.br/ .

Além das reuniões dos grupos, AA também está disponível para levar a mensagem a locais como empresas, presídios, comunidades terapêuticas, escolas, associações e outras organizações comunitárias, disponibilizando aos interessados uma mensagem de esperança e recuperação através da ajuda mútua.