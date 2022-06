De uns dias para cá, o nome do empresário Divino Cardoso, ex-prefeito de Cacoal e um dos destaques do PTB rondoniense, vem sendo colocado em debate como uma aposta do partido para negociação de composição de chapa majoritária com outras legendas para concorrer à sucessão estadual.

Cardoso é tido como um político experiente com bom histórico, além de ser uma liderança expressiva do interior do Estado, particularmente na região central, por isso é considerado como uma boa alternativa para ser candidato a vice-governador.

Entrevistado ao Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 09, Cardoso afirmou que de sua parte não tem nada a declarar por enquanto, e que se seu nome vem sendo cogitado, isso ainda ocorre de forma um tanto incipiente.

Porém, ele não descarta a possibilidade de um retorno à vida pública, uma vez que não deixou a militância partidária mesmo afastado do exercício de mandatos, e está sempre presente nas atividades do partido, inclusive compondo o diretório regional do PTB, tendo inclusive chegado à presidência da representação estadual da legenda.

Focado em cuidar de seus negócios, Divino disse que “pode realmente acontecer o retorno à política no sentido de tentar o retorno a um cargo eletivo, afinal de contas tudo é possível nesta vida”.