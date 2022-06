Em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 10, o delegado da Polícia Federal (PF), Flori Cordeiro de Miranda Junior, 42 anos, comentou a respeito do evento de lançamento de sua pré-candidatura a deputado federal, que terá início às 19h de hoje, no salão do Sicoob em Vilhena.

Ele disse que está preparado para o pleito eleitoral e convidou os vilhenenses ao evento. “Confesso que nunca imaginei que seria pré-candidato. Sou delegado da PF há 13 anos, mas estou muito feliz e preparado para enfrentar essa nova etapa. Creio que o parlamento é para ser de pessoas reais, comuns e assim será. Continuarei sendo eu mesmo”, disse.

Com um histórico relevante no enfrentamento da corrupção em Rondônia, Estado no qual, através de seu trabalho, pelo menos quatro prefeitos e muita gente poderosa acabou indo parar atrás das grades, o delegado, que está filiado ao Podemos, comenta o que lhe motivou a entrar na vida política.

“Primeiro, saí como pré-candidato com um sentimento de revolta, já que hoje existem três pré-candidatos a deputados que querem representar Rondônia, que já foram presos pela PF, inclusive em operações que eu toquei. Pessoas que apareceram no Jornal Nacional colocando dinheiro em saco e ainda querem ir ao Congresso representando o Estado. Aqui é carente de nome e deixarei o meu à disposição para ser o novo porta-voz. Sou exatamente o que acho que precisa lá dentro. Espero a todos que querem um nome novo na política”, finalizou.

O lançamento contará com a presença do dos deputados federais Léo Moraes (pré-candidato ao Governo) e Jaqueline cassol (pré-candidata ao Senado), dos vereadores Ronildo Macedo e Samir Ali, presidente da vice, da Câmara de Vilhena, respectivamente, e outras lideranças locais e estaduais.