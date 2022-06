O deputado federal Léo Moraes, pré-candidato ao Governo de Rondônia, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 10, momento em que explicou a visita à região do Cone Sul do Estado.

Inicialmente, o parlamentar informou que está em Vilhena para participar do lançamento da pré-candidatura a deputado federal do Delegado da Polícia Federal, Flori Cordeiro Júnior (além de outros nomes a deputado estadual) que ocorrerá na noite de hoje (leia mais AQUI).

Para Moraes, o Delegado tem todas as qualidades para bem representar Rondônia no Congresso Nacional.

“Estamos aqui em Vilhena para conversar com a sociedade, como é de praxe, e temos também a lançamento da pré-candidatura do Delegado Flori Cordeiro, que tem um trabalho notável, um homem íntegro, trabalhador, preparado técnica e intelectualmente,

que certamente fará um grande serviço de utilidade pública e defesa do nosso Estado de Rondônia. Ficamos felizes de ter um quadro dessa grandeza, dessa envergadura. Estamos muito empolgados. E há outros pré-candidatos ao cargo de deputado estadual que também serão apresentados”, disse.

Sobre os dias que antecedem a campanha eleitoral, Moraes disse que suas visitas se fortalecem. “Nosso trabalho é pé no chão, batendo na poeira, indo ao encontro das pessoas e dos problemas. Não apenas a reconhecê-los, como também apontando soluções no bom diagnóstico que é feito em campo. Isso a gente tem feito em todos os cantos do nosso Estado de Rondônia e que tal vez seja essa a atividade mais gratificante do meu mandato, com você indo ao encontro das pessoas para poder legislar com qualidade e minimizar os impactos que a economia traz para todos”, salienta.

VICE

Perguntado sobre quem seria seu vice na disputa eleitoral, Moraes disse que o nome ainda está em discussão. “Esse assunto tem fluído muito bem, e naturalmente tem que ser do interior do Estado. Temos que entender que as convergências, apesar de alguns pontos conflitantes, sejam bem maiores e formem uma unidade, e que o vice agregue através de sua capacidade, do seu conhecimento de gestão, de gente, de pessoas. Estamos dialogando, chegando ao bom entendimento, para que esse nome possa agregar e que venha para somar no projeto”, observa.

REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE

Ao falar de projetos, o parlamentar afirma que as prioridades máximas são voltadas à

descentralização e regionalização da Saúde Público. “sso demanda tempo de planejamento para que o atendimento especializado chegue aos municípios. É uma tarefa difícil, porém possível, basta querer e fazer de forma adequada. Tem bilhões de reais, mas a porcentagem muito pequena de entrega e não atua. A gente consegue enxergar que o caos está instalado no setor de Saúde; espetaculizaram durante a pandemia a morte, glamorizaram o caos, fizeram ações midiáticas, mas a vida real é bem diferente”, pondera.

Ele finalizou a entrevista afirmando que “a população pode esperar muito trabalho, diálogo e gestão. Atribuição que é dada tem que ser cumprida, e para isso acontecer, nossa equipe tem que se enxuta, de qualidade e que os bons técnicos e políticos estejam à disposição para servir. Não se governa se escondendo embaixo da cama”.