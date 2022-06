Em visita à redação do site Extra de Rondônia, na manhã desta sexta-feira, 10, em Vilhena, o advogado e jornalista Luiz Paulo fez questão de afirmar que, com a saída do ex-senador Ivo Cassol (PP-RO) da disputa eleitoral deste ano, seu pré-candidato ao governo do Estado de Rondônia passa ser o deputado federal Léo Moraes (PODEMOS).

“Fiz esse compromisso com o parlamentar logo após a decisão proferida pelo STF quando do julgamento da ADI 6630, em março do corrente ano, que tirou a possibilidade do nosso presidente de honra do Progressista, Ivo Cassol, concorrer às eleições 2022”, explicou.

Luiz Paulo, pré-candidato ao cargo de deputado estadual pelo Progressista, disse ao Extra de Rondônia que, também, segue percorrendo o Estado em busca de alianças para fortalecer a pré-candidatura da deputada federal Jaqueline Cassol ao Senado.

“Graças a Deus e ao povo rondoniense, o nome dela tem sido muito bem aceito, principalmente no interior. Isso porque as pessoas reconhecem o trabalho prestado por ela junto ao parlamento em prol do agronegócio, funcionalismo público, agricultura familiar, entre outras áreas”, pontuou.

Ao ser questionado sobre as nominatas dos Progressistas em Rondônia, o Luiz Paulo confirmou que a sigla disputará as eleições com carga máxima, ou seja, vinte e cinco nomes para estadual e nove para federal. “Confesso que não foi fácil formar as nominatas, mas fizemos o dever de casa e esperamos lograr êxito. Aqui, em Vilhena, temos o empresário Edmur Leal, o jornalista Júlio Olivar e a empresária Débora do Hotel que compõe a nominata. São pessoas sérias e extremamente compromissadas”, ressaltou.