Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 10, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do veículo trafegava pela via citada, quando perdeu o controle de direção e bateu em três lixeiras de coleta seletiva, e só parou após bater em um muro.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi chamada e constatou que o motorista apresentava sinais de embriaguez, sendo levado para a delegacia de Polícia Civil.

https://