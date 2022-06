No município de Pimenta Bueno, o prefeito Delegado Araújo (União Brasil) divulgou, no início da semana, um vídeo em que critica o posicionamento dos vereadores Marcelo Stocco (PTB), Sérgio Tobias (PL) e Álvaro Deboni (PSB) por terem votado contra um projeto de lei (PL) permitindo abertura de crédito suplementar para regularizar a tramitação de verbas no valor de R$ 400 mil, oriundos de emenda parlamentar federal, dinheiro este que será investido na aquisição de dois veículos para atender o programa “Saúde Rural” .

Apesar dos votos contrários, o PL foi aprovado, evitando a possibilidade de ter que se devolver os recursos à União em virtude da rejeição. Porém, o prefeito se mostrou decepcionado e até mesmo contrariado com a atitude que, em seu ponto de vista, vai na contramão do interesse público e na própria retórica dos vereadores, que – segundo ele – afirmam defender ações de fortalecimento ao setor de saúde.

Segundo prefeito, a aquisição desses veículos vem a atender uma importante demanda do setor, posto que o Município precisa levar atendimento de saúde e vacinação a doze localidades fora do perímetro urbano, e para tanto só dispõe de um veículo antigo, que volta e meia deixa as equipes de campo na mão.

Mas, o que surpreendeu o prefeito, de acordo com sua fala, não foi tanto o posicionamento dos vereadores Tobias e Deboni, que – segundo Araújo – “estão alinhadinhos em investidas conta a saúde pública e contra a administração”, mas sim a conduta de Stocco, que inclusive já foi seu líder no Legislativo e ultimamente anda com ações pontuais de oposição, “por razões políticas”.

Aliás, um trecho da sessão em que ocorreu a votação da PL mostra que Tobias e Deboni haviam votado a favor da aprovação do projeto, mas mudaram o voto após Marcelo Stocco ter votado contra, justificando que a ação mostrava que para a administração de Pimenta Bueno com relação à saúde “as prioridades estão invertidas”.

Para Delegado Araújo, percebe-se “uma sede de prejudicar o município e o sistema de saúde”, algo que considera lamentável e problemático. Antes de fechar o vídeo, ele dispara contra Tobias, “de quem não se espera nada de bom”, e reitera sua estranheza com relação ao posicionamento de Marcelo, e alfineta o trio: “se dependesse deles o dinheiro retornaria à União, mas felizmente temos vereador comprometido com o bem estar da população e isso não aconteceu”.

VEREADOR REBATE

Também através das redes sociais, Stocco rebateu as declarações, dizendo que “o prefeito que não falou a verdade sobre a ‘proposta’ para a saúde que ele mesmo fez solicitando carros e que algumas inverdades, como a afirmação infeliz de dizer que queremos ‘causar prejuízos’ é uma colocação desesperada de quem não gosta de ser questionado e quer tirar o foco dos problemas não resolvidos na cidade”.

O parlamentar explica, ainda, que “sobre os avanços, sempre elogiei e faço questão de mostrar, sempre votei favorável todas as matérias do prefeito, mas é necessário inteligência emocional para respeitar as cobranças do poder Legislativo, que serve exatamente para isso. Repito: TROCAR OS CARROS AGORA COM QUASE MEIO MILHÃO não deveria ser prioridade na saúde. Este é o meu posicionamento”

>>> ASSISTA, ABAIXO, AS DECLARAÇÕES DO PREFEITO E DO VEREADOR:

https://www.facebook.com/DelegadoAraujo44/videos/704337754206081

https://www.facebook.com/pr.marcelostocco/videos/1370336193478009