A deputada federal e expressão máxima do PP de Rondônia, Jaqueline Cassol, esteve mais uma vez em Vilhena, nessa sexta-feira, 10, para fortalecer o projeto político eleitoral da legenda de um modo geral, mas também sua pré-candidatura ao Senado.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, a deputada falou de suas experiências na vida pública, o que, em seu ponto de vista, a respalda para disputar a única vaga à disposição em Rondônia ao Senado, a fim de dar mais amplitude a sua atuação parlamentar, que, apesar de ser muito forte em termos de carreamento de recursos para o Estado, também tem expressividade em agendas nacionais, inclusive com a aprovação de dois importantes projetos de lei, um voltado a revalidação periódica de médicos formados no exterior e o outro disponde de ações de proteção de crianças e adolescentes contra violência doméstica.

Jaqueline também foi relatora de outros projetos relevantes, tem participação muito ativa nos debates da Câmara Federal, e é fiel a base do presidente Jair Bolsonaro, tendo acesso muito facilitado ao Ministro Chefe da Casa Civil, seu correligionário Ciro Nogueira.

Aliás, é dessa relação bem próxima do governo federal que vem a convicção de que tudo o que se fala em termos de apoio do presidente a candidaturas “a” ou “b”, tanto ao Senado quanto ao governo estadual, são falsas. “O presidente não irá se envolver diretamente nas campanhas, posto ter entre concorrentes que estarão disputando vários apoiadores em Brasília, então não irá favorecer nenhum”.

Jaqueline fala sobre investimentos que trouxe para Rondônia, destacando que foram mais de R$ 220 milhões para o Estado distribuídos pelos 52 municípios, sendo cerca de R$ 30 milhões para o Cone Sul, e destes 16 para Vilhena, com verbas destinadas a todos os setores, da saúde e educação até obras e incentivo ao produtor, passando também pelas áreas social, do esporte e da cultura, entre outras.

Ela também falou sobre o PP de Rondônia com relação às eleições, afirmando que o partido está mesmo fechado com o PODEMOS em torno da pré-candidatura de Léo Moraes ao governo, além de contar com nominata forte para as disputas proporcionais, com meta de eleger um deputado federal e até três deputados estaduais.

A respeito de rumores sobre eventual desistência de seu projeto para ser candidata a vice-governadora, Jaqueline disse que tal cargo não tem nada a ver com seu perfil proativo e capacidade de liderança, além de estar se preparando há muito tempo para “representar Rondônia e a mulher rondoniense na Câmara Alta”.

Finalizando, a pré-candidata avaliou que o cenário político-eleitoral deste ano é diferente de 2.018, quando aconteceu a chamada “onda Bolsonaro”, que beneficiou muita gente nas urnas, inclusive aqui em Rondônia.

“Dessa vez o quadro é outro, e mesmo tendo o presidente Jair como líder inconteste nas pesquisas aqui do Estado, os demais serão avaliados pelo que fizeram, e neste quesito estou de consciência tranquila e com a sensação plena de dever cumprido”.