Acidente envolvendo um ônibus da empresa Eucatur e um carro Fiat Argo aconteceu na madrugada deste sábado, 11, na BR-364, entre as cidades de Ouro Preto e Ji-Paraná.

As informações dão conta que o motorista do carro de passeio teria invadido a contramão e batido de frente com o coletivo.

No impacto, o ônibus desceu uma ribanceira. O motorista do coletivo morreu no local. O carro passeio pegou fogo e o condutor morreu carbonizado.

O vereador por Colorado do Oeste Tiago Vieira, que também é jornalista estava no ônibus e falou com a reportagem do Extra de Rondônia que foi tudo muito rápido e que ele sofreu apenas escoriações, mas outras pessoas sofreram ferimentos mais graves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros a hospitais da região.

O ônibus havia saído da cidade de Cerejeiras as 17h30 de sexta-feira, 10, com destino a Porto Velho.

>>>Vídeos abaixo:

