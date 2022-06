O deputado federal Mauro Nazif conversou nessa semana com a reportagem do Extra de Rondônia a respeito de suposta crise para composição das nominatas às eleições proporcionais pelo PSB no Estado, rumor que vem se ganhando espaço nos bastidores da política regional após a desistência do ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires, em concorrer à Câmara Federal.

A conversa se intensificou mais ainda dias atrás, quando no encontro da Frente de Partidos de Esquerda uma intervenção de Nazif acabou impedindo a confirmação de pré-candidatos majoritários, ficando indefinida a ocupação da vaga para concorrer ao Senado, com pessoas insinuando que o deputado estava querendo uma espécie de “reserva” desta possiblidade para si mesmo no caso de não conseguir compor uma nominata competitiva para tentar sua própria reeleição.

Ainda, segundo os rumores, o PSB de Rondônia não teria mais do que cinco nomes para concorrer a deputado federal, algo que inviabilizaria qualquer chance de ter participação competitiva nas eleições deste ano, e que isso poderia levar Mauro Nazif até mesmo cogitar concorrer a deputado estadual.

Ao site, Nazif afirmou que não tem nada disso, que a legenda está firme e forte nesta fase de preparação para as eleições, e que está buscando fechamento da nominata a federal, “e vamos conseguir”.

Por outro lado, ele garantiu que a composição do grupo para disputar as eleições a deputado estadual não está mais em discussão, “ao contrário, temos uma boa nominata já fechada neste campo”.