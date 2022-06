Na vida real, um relacionamento de 20, 30 ou 40 anos parece, muitas vezes, impossível, reservado somente a algumas poucas exceções. Em tempos nos quais os divórcios e separações estão cada vez mais comuns, conheça a história de quem encontrou cedo o seu amor, e continua apaixonado até hoje.

No embalo do “Dia dos Namorados”, neste domingo 12, Antônio Mota de Carvalho, 80 anos e Odete Fazekas de Carvalho, 68, comemoram uma história de amor e hoje completam 46 anos de união.

Mota, como é conhecido, conheceu Odete em meados de 1973 em Santo André – São Paulo. Segundo contam, se conheceram em um hotel onde Mota com 33 anos estava hospedado e Odete com 19 na época, era funcionária.

Neste mesmo ano começaram a namorar, “eu era técnico de telecomunicação e viajava muito, foi nesta época que me hospedei no hotel onde Odete trabalhava no primeiro momento tivemos uma conversa incrível, já criei logo um sentimento por ela, só que infelizmente tive que viajar para Mato Grosso e ficamos um tempo sem se falar.

Logo após minha viagem, ela saiu do emprego, mas depois da proprietária ficar muito doente ela voltou para dar todo o apoio, quando eu soube também voltei para São Paulo, e na minha volta já pedi ela em namoro, após três anos, ou seja, em 1976 nos casamos”, conta Mota.

O casal descreve que na época todos os familiares apoiaram o relacionamento que sempre foi à base de amor, respeito, confiança e muito diálogo.

Odete recorda até hoje, e conta com detalhes de como chegaram à Vilhena, em 1984, e de como tudo foi difícil no início, mas sem nenhum arrependimento.

“Sempre acompanhei meu marido e apoiei em tudo, acho que assim deve ser essa decisão de vir para Rondônia sem dúvidas foi a melhor. Em São Paulo tínhamos uma vida muito agitada, Mota dormia no máximo de 4 a 5 horas por dia. Queríamos um lugar tranquilo buscando paz, é claro que quando chegamos aqui, Vilhena era uma cidade em que tudo estava começando, não tínhamos luz, claro que vir de uma cidade grande onde tinha tudo nos atordoou por uns dias, mas depois passou. Só gratidão por todo o acolhimento”, disse Odete.

O casal que tem três filhos e cinco netos recebem muito amor e carinho de todos, e deixam no final conselho aos recém-casados ou quem ainda está namorando.

“Nosso relacionamento foi à base de respeito, confiança e muito diálogo, e o nosso conselho é que coloquem isso acima de tudo, respeito pelo companheiro ou companheira, ser uma pessoa humildade, estar junto na saúde e na doença, não ter ambição grande que passe por cima do outro, e conversar muito, mesmo que a verdade doa”, frisa.

Hoje o casal comemora 46 anos de união e afirma que são eternos namorados.