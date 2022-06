Na noite da última sexta feira (10), aconteceu no auditório do Sicoob, no centro de Vilhena, o evento de lançamento oficial das pré-candidaturas dos que pretendem disputar as eleições na sigla do “Podemos”.

Flori Cordeiro, delegado e chefe da Polícia Federal em Vilhena, é oficialmente pré-candidato a deputado federal, e manteve o discurso que já vem dizendo durante entrevistas. “Temos que renovar a política, com novas pessoas e novas ideias. O desafio é grande para que as mudanças ocorram de verdade”, pontuou o delegado.

Flori tem criticado duramente quem adota a política por profissão, citando exemplo de políticos que querem eleger parentes para se manter no poder. Em uma entrevista recente a rádio local, o delegado afirmou que político eleito que tenta eleger parentes prejudica toda a sociedade. “São projetos nocivos”, disse.

Com o título “Um Novo Caminho”, o vereador Dhonatan Pagani também fez o lançamento oficial de sua pré-candidatura a deputado estadual. Pagani, que tem se destacado na Câmara Municipal por posicionamentos firmes, entende que Vilhena e a região do Cone Sul precisam dar oportunidades a novos nomes. “Existe uma guerra de poder por poder aqui em nossa cidade e na região. Enquanto isso continuar, não avançaremos a lugar nenhum”, indagou.

O deputado federal Léo Moraes, que é pré-candidato ao Governo de Rondônia e líder do partido no Estado, se disse muito feliz com o evento, o, que para ele, foi um sucesso.