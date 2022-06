Depois de alguns anos de afastamento da vida pública, o ex-prefeito de Porto Velho e ex-deputado federal Carlinhos Camurça está de volta ao jogo, e se apresenta como pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB.

Em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia nessa semana, ele falou que o retorno se deve a paixão pelo trabalho e a um certo fastio que estava sentindo após ter sido bem-sucedido num projeto pessoal que era o de se aposentar aos 55 anos, mas que acabou se revelando meio frustrante: “não aguentava mais ficar em casa sem trabalhar”.

Carlinhos conta que tentou duas vezes retornar à ativa com seus negócios, mas foi atropelado por acontecimento fora de seu controle. “Primeiro, foi o impeachment da Dilma que deixou um clima de incerteza pairando sobre nós, e, quando comecei a me preparar de novo, veio a pandemia. Porém, agora passaram as tempestades e, após um estudo através de pesquisas, concluímos que a população não se esqueceu de mim e de meu trabalho, e que havia espaço para um retorno, então estamos aqui”, relata.

A escolha pelo PSDB se deve a conjuntura partidária, que em virtude da legislação que impede a formação de coligações para eleições ao legislativo, acabou levando a estudar com cautela uma legenda “sem estrelas, onde eu pudesse competir por espaço em condições de igualdade com os demais integrantes”.

Ele está otimista com seu projeto, e caso seja confirmado na convenção partidária pretende focar suas ações em 23 munícipios “de Jaru a Guajará-Mirim”, sem desmerecer as demais praças.

Carlinhos observa que há uma tendência de renovação nos quadros da Assembleia Legislativa, e que justamente em virtude das regras da eleição a reeleição de muitos parlamentares atuais está em risco. “Nenhum partido fará grandes bancadas, as coisas serão mais divididas, e presumo que as legendas que tem muita gente buscando reeleição dentro do mesmo grupo vão acabar sendo prejudicadas, dando espaço à renovação”, analisa.

Apesar de estar no PSDB, partido com lideranças alinhadas ao governador Marcos Rocha, o pré-candidato afirma que será “independente”, e que o fato do prefeito da capital ser de seu partido não faz diferença contra ou a favor de seu projeto.

Fechando a entrevista ao Extra de Rondônia, ele comentou a situação de Porto Velho, cidade onde foi prefeito por oito anos, dizendo que os que o sucederam “tiveram condições de fazer muito mais, porém algo os impediu de aproveitar melhor as oportunidades que lhes foram proporcionadas em termos de aporte de verbas”.

Camurça entende que, sendo confirmado candidato e conseguindo chegar à ALE, pode ter muito a contribuir com sua experiência e disposição, e que pode ser um diferencial nos quadros do Legislativo de Rondônia exercendo um mandato proativo e de resultados concretos à população.