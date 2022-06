O presidente regional do Republicanos, deputado Alex Redano, comemorou o sucesso do encontro regional do partido, ocorrido na noite de quinta-feira (09), no Auditório Ariquemes, na avenida Capitão Sílvio, no centro de Ariquemes.

“Quero agradecer pela presença de todos os nossos amigos, apoiadores e lideranças por prestigiarem o nosso encontro. Vamos juntos, fortalecer ainda mais o Republicanos, visando às eleições deste ano. Foi um sucesso o encontro e vamos juntos seguir construindo a história da família Republicana”, disse Redano.

O evento contou com as presenças de lideranças e de pré-candidatos do partido, com destaque para a deputada federal Mariana Carvalho, que foi anunciada como pré-candidata ao Senado, e a ex-ministra do Governo Jair Bolsonaro, Damares Alves, um dos principais nomes do Republicanos no Brasil.

Do Republicanos, estiveram presentes o deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, Anderson Pereira, o pré-candidato a deputado federal, Lindomar Garçom, o vereador de Porto Velho, Vanderlei Silva, entre outras lideranças.

O governador Marcos Rocha (União Brasil), a prefeita de Ariquemes, Carla Redano, o chefe da Casa Civil do Governo, Junior Gonçalves, o deputado federal Lucas Follador (União Brasil), o vice-prefeito de Porto Velho, Maurício Carvalho, o pré-candidato a deputado federal, Thiago Flores, entre outras lideranças de diferentes partidos, também prestigiaram o evento.

“Temos uma nominata fortalecida para deputado estadual e federal e estamos alinhando ainda mais as nossas bases, para que o desempenho partidário seja satisfatório. O encontro fortaleceu as nossas bases e define ainda mais os rumos da pré-campanha”, finalizou Redano.