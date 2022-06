As lentes sempre foram temidas pelas pessoas que não queriam comprometer o visual. No entanto, atualmente os óculos são desejados.

Há algum tempo, usar óculos de grau não era sinônimo de um estilo legal para se seguir. Na verdade, as pessoas usavam o par de lentes apenas por conta da necessidade de enxergar, mas sempre que possível tiravam a armação do rosto. No entanto, hoje os óculos de grau femininos são tão necessários que ultrapassaram a área da saúde para se tornarem acessórios de moda.

Se perguntasse para qualquer mulher do passado se elas usariam óculos apenas para compor o visual, a resposta com certeza seria não. Hoje, existem armações que carregam lentes sem grau algum apenas para que a pessoa possa apresentar o estilo que deseja. Isso significa que todos os indivíduos que precisam das lentes para poder enxergar conseguiram se sentir parte de um mundo do qual se distanciavam no passado.

Principalmente para as mulheres, as questões de vaidade e dos autocuidados sempre foram um tema delicado. Por isso, a utilização dos óculos de grau femininos como parte das tendências nas passarelas movimenta todo o segmento mercadológico do setor. Assim, o número de armações divididas em cores, formatos e padrões aumentou consideravelmente.

Óculos de grau femininos: encontra os seus

O aumento da demanda e da oferta pelos óculos de grau femininos também implicaram em um outro fator de acessibilidade. Ficou bem mais barato encontrar o estilo de armação que melhor se adequa ao formato do seu próprio rosto. Boas óticas sempre contam com grande oferta de modelos, marcas e estilos.

Assim, dá para achar óculos que fiquem harmônicos em rostos ovais, quadrados, triangulares e redondos. Isso é algo que os consumidores do século passado sonhavam em possuir. Afinal, acredite se quiser, mas até o início dos anos 80, era preciso contratar algum artesão para criar armações especiais. Além de caro, o processo era difícil e demorado. Se não fosse assim, o jeito era se contentar com o que o mercado oferecia.

Mais do que estilo, conforto

Aqui também vale destacar um outro fator de alegria para todas as amantes e usuárias de óculos de grau femininos. Mais do que encontrar o estilo perfeito, as armações oferecem vários modelos que focam na ergonomia. Se tornou mais confortável utilizar óculos. Não é à toa que o mercado de lentes de contato tem apresentado queda relativa, enquanto o de armações continua crescendo em disparada.

Em outras palavras, pode-se dizer que os óculos e grau feminino são bonitos, confortáveis e ideais para qualquer mulher vaidosa e que ligue para aparência. Aliás, como o preço das armações se tornou mais acessível, vale a pena começar uma verdadeira coleção de óculos que podem ser utilizados em diferentes situações e com roupas variadas.

No entanto, sempre que pensar em fazer novos óculos, o mais indicado é encontrar bons estabelecimentos que apostem na oferta do que há de mais moderno. Além disso, não esqueça de visitar o oftalmologista com frequência para garantir o grau correto e a saúde dos olhos sempre em dia.