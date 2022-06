A Polícia Militar (PM) de Corumbiara prendeu um homem por receptar uma moto que tinha sido furtada no distrito de Vitória da União no último sábado, 11.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição estava em patrulhamento pelo bairro Cristo Redentor, quando os militares observaram uma moto estacionada em frente de uma casa na Rua 1º de maio, na qual as características batiam com a de uma motocicleta furtada no último dia 11, no distrito de Vitória da União.

Com isso, foi feito pesquisa e constatado que se tratava do veículo furtado. Um homem identificado pelas iniciais S.F.R., que mora na casa onde a motocicleta estava estacionada disse à polícia que havia comprado o veículo de uma pessoa conhecida por Gabriel, havia pagado R$ 500,00 de entrada e pagaria mais R$ 700,00 no próximo mês.

Diante dos fatos, S., recebeu voz de prisão por receptação e foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada.