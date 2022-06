O vereador Everaldo Fogaça, que está em seu segundo mandato e também atua na área do jornalismo, é uma das grandes apostas do Republicanos para este ano para a composição da nominata que irá disputar cadeiras na Assembleia Legislativa.

Experiente e conhecedor tanto dos problemas da população da capital quanto da região de Cacoal, onde também residiu, Fogaça acredita que tem bagagem e capacidade de ampliar seu raio de atuação em prol do Estado nestas duas áreas territoriais, assim como trabalhar para os demais municípios em pautas que vão desde as dos serviços prioritários, como saúde, educação e infraestrutura, mas também em outras áreas relevantes, caso dos setores produtivo, social, esporte e cultura, posto ter ações já desenvolvidas nestes segmentos.

Morador de Rondônia há 45 anos, sendo vinte e seis deles em Cacoal e o restante em Porto Velho, Everaldo está no segundo mandato na Câmara de Vereadores de Porto Velho, com atuação marcante tanto internamente, sendo por duas vezes presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do Legislativo; quanto externamente, posto não se tratar de “parlamentar de gabinete”, mas sim com forte presença na comunidade.

E a atuação no jornalismo com foco voltado também ao social, através de seus sites e do Programa do Fogaça, faz com que ele tenha bastante sensibilidade às demandas sociais e foque sua ação parlamentar no sentido de partir para o enfrentamento destas questões.

Conhecido por seu trabalho junto aos bairros e também nos distritos da capital, Fogaça quer maximizar suas ações com um mandato na Assembleia Legislativa, para atender também Candeias do Jamari e Cacoal, assim como outras cidades do interior, e sendo confirmado pela convenção do Republicanos como candidato estará certamente entre os nomes de ponta da legenda.