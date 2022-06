Com o resultado, o Ji-Paraná chegou aos seis pontos e permanece na liderança isolada do grupo B do Campeonato Rondoniense Sub-20. Já o Guaporé é o terceiro colocado da chave com um ponto.

Na próxima rodada, o Ji-Paraná recebe no domingo o Vilhenense no estádio Biancão, em Ji-Paraná. Já o Guaporé enfrentará na quinta-feira o Pimentense no estádio Luizinho Turatti, em Espigão do Oeste.