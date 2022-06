No dia 16 de junho, Colorado do Oeste comemora 41° aniversário e para marcar essa data com muita alegria será realizado uma grande festa para população.

O evento será realizado nesta sexta-feira, 17, na praça das “lanchonetes” com direito a uma programação muito divertida.

Breve história

Colorado do Oeste tem sua origem na década de 1970 com um grande fluxo migratório para a região. Em 1975 o INCRA implantou o Projeto Integrado de Colonização Colorado, depois denominado Paulo Assis Ribeiro (PIC-PAR), que teve sua sede estabelecida no núcleo de apoio rural que deu origem a cidade de Colorado do Oeste.

O município recebeu sua emancipação pela Lei nº 6.921, de 16 de junho de 1981, sendo que a expressão “Do Oeste” foi acrescentada pela cidade estar localizada a oeste da capital Porto Velho.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO: