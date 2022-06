A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil) agradeceu ao Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), por atender ao pedido dela e realizar a instalação de tubo armco na RO 498 próximo a distrito de Nova Conquista, em Vilhena.

Rosangela Donadon contou que no local da instalação do tubo armco tinha uma ponte de madeira em péssimas condições de tráfego, onde não estava passando ônibus escolares que levavam alunos para estudar e também produtores rurais não conseguiam escoar a produção agrícola.

Rosangela Donadon destacou que o vereador Bula Spanhol de Colorado do Oeste pediu a ela que intercedesse junto ao Governo de Rondônia para que fizesse a substituição da ponte pelo tubo armco.

A parlamentar ressaltou que o serviço foi executado pela 9ª Residência Regional do DER de Vilhena sob o comando do residente Rogério Henrique. A deputada agradeceu e parabenizou os servidores do DER pelo trabalho que é de vital importância para região.

“Agradeço ao governador o Coronel Marcos Rocha por atender ao pedido feito para a instalação de tubo armco na RO 498 próximo ao distrito de Nova Conquista em Vilhena que com certeza vai melhorar a trafegabilidade na via que é muito importante para o acesso dos moradores da localidade e agricultores que precisam utilizar o trecho, para escoamento das lavouras. Parabéns aos servidores do DER pelo excelente trabalho executado. Quem ganha com isso é a população”, finalizou a parlamentar.